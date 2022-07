Bct Music Festival, sold out il live di Venditti e De Gregori: la scaletta (Di domenica 31 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Proseguono a gonfie vele le date del tour di Antonello Venditti e Francesco De Gregori. La coppia artistica è attesa questa sera, domenica 31 luglio, a Benevento (ore 21,30) per un altro concerto emozionante di due dei cantanti più importanti della storia del nostro Paese. Un live, organizzato dal Bct Music Festival in occasione della terza serata, che ha ottenuto il sold out in poco tempo. I due artisti porteranno sul palco dell’Arena Musa uno show – che ha ottenuto il sold out in poco tempo – piuttosto lungo con oltre 30 canzoni. Come avvenuto nei precedenti concerti, si alterneranno brani di Venditti e altri di De Gregori, con i due cantautori che duetteranno sulle loro canzoni. Previsto, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 31 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Proseguono a gonfie vele le date del tour di Antonelloe Francesco De. La coppia artistica è attesa questa sera, domenica 31 luglio, a Benevento (ore 21,30) per un altro concerto emozionante di due dei cantanti più importanti della storia del nostro Paese. Un, organizzato dal Bctin occasione della terza serata, che ha ottenuto ilout in poco tempo. I due artisti porteranno sul palco dell’Arena Musa uno show – che ha ottenuto ilout in poco tempo – piuttosto lungo con oltre 30 canzoni. Come avvenuto nei precedenti concerti, si alterneranno brani die altri di De, con i due cantautori che duetteranno sulle loro canzoni. Previsto, ...

NTR24 : Bct Music Festival, il dispositivo traffico per i concerti - ParliamoDiNews : Bct Music Festival, salta il concerto di Irama a Benevento per motivi di salute #music #festival #salta #concerto… - anteprima24 : ** Bct Music Festival, salta il concerto di #Irama a ##Benevento per motivi di salute ** - ilvaglio1 : Presentato in Regione il BCT Music Festival #bctmusicfestival #antoniofrascadore #vincenzodeluca #benevento - NTR24 : BCT Music Festival, in Regione Campania la conferenza stampa di presentazione -