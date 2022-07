Bayern Monaco | Kahn assicura | «Nuovo attaccante? Assolutamente no | non si discute»

(Di domenica 31 luglio 2022) L’a.d. delhato nuovamente che i bavaresi non acquisteranno unOliver, amministratore delegato del, ai microfoni della Bild ha nuovamenteto che i bavaresi non acquisteranno un altroin questa finestra di mercato. Strada sempre più chiusa, quindi, per Cristiano Ronaldo. LE PAROLE – «Non ingaggeremo un, non sino. In squadra abbiano ancora diverse opzioni: Zirkzee, Choupo-Moting e poi il giovane Mathys Tel». L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'a.d. del Bayern Monaco Kahn ha assicurato nuovamente che i bavaresi non acquisteranno un nuovo attaccante Oliver Kahn, amministratore delegato del Bayern Monaco, ai microfoni della Bild ha nuovamente assicurato che i bavaresi non acquisteranno un altro attaccante in questa finestra di mercato. Strada sempre più chiusa, quindi, per Cristiano Ronaldo.