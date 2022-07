Bassetti e il vaiolo delle scimmie: “Raccomandiamo il vaccino ai gay” (Di domenica 31 luglio 2022) Nei mesi scorsi Matteo Bassetti è finito al centro di una polemica dopo aver parlato di vaiolo delle scimmie e di comunità gay in Spagna. L’infettivologo a maggio si era scusato in un’intervista rilasciata a FanPage: “Io ho semplicemente riferito quelli che erano i dati che venivano dalla Spagna e dal Portogallo, e cioè che una parte dei contagiati fossero omosessuali. Con questo nessuno vuole assolutamente porre uno stigma nei confronti di nessuno. Se ho offeso, chiedo scusa a chi eventualmente si è sentito tirato in ballo“. Bassetti: “vaccino ai gay, basta censure”. Ieri Matteo Bassetti è tornato a parlare di vaiolo delle scimmie e anche questa volta ha tirato in ballo gli omosessuali. “Mai, nella storia moderna, il ... Leggi su biccy (Di domenica 31 luglio 2022) Nei mesi scorsi Matteoè finito al centro di una polemica dopo aver parlato die di comunità gay in Spagna. L’infettivologo a maggio si era scusato in un’intervista rilasciata a FanPage: “Io ho semplicemente riferito quelli che erano i dati che venivano dalla Spagna e dal Portogallo, e cioè che una parte dei contagiati fossero omosessuali. Con questo nessuno vuole assolutamente porre uno stigma nei confronti di nessuno. Se ho offeso, chiedo scusa a chi eventualmente si è sentito tirato in ballo“.: “ai gay, basta censure”. Ieri Matteoè tornato a parlare die anche questa volta ha tirato in ballo gli omosessuali. “Mai, nella storia moderna, il ...

