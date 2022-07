Basket, Europei U18 2022: prima sconfitta Italia, la Lituania passa 79-61 (Di domenica 31 luglio 2022) prima sconfitta per l’Italia agli Europei Under 18 2022 di Basket maschile. Nella seconda giornata del Girone D, gli Azzurrini cedono 61-79 contro la Lituania, che ora balza al comando del girone a punteggio pieno. Dopo un buon primo tempo dell’Italia, certificato dal + 9 siglato dalla tripla di Zacchigna a inizio secondo periodo (24-15), i lituani reagiscono e ristabiliscono la parità a pochi istanti dall’intervallo lungo (38-38). La Lituania poi prende in mano il gioco e allunga nel terzo periodo (45-56), per poi gestire e consolidare il vantaggio negli ultimi 5 minuti di gioco. L’Italia di coach Capobianco tornerà in campo lunedì 1° agosto per sfidare il Montenegro nella terza e ultima giornata della fase a gironi ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022)per l’agliUnder 18dimaschile. Nella seconda giornata del Girone D, gli Azzurrini cedono 61-79 contro la, che ora balza al comando del girone a punteggio pieno. Dopo un buon primo tempo dell’, certificato dal + 9 siglato dalla tripla di Zacchigna a inizio secondo periodo (24-15), i lituani reagiscono e ristabiliscono la parità a pochi istanti dall’intervallo lungo (38-38). Lapoi prende in mano il gioco e allunga nel terzo periodo (45-56), per poi gestire e consolidare il vantaggio negli ultimi 5 minuti di gioco. L’di coach Capobianco tornerà in campo lunedì 1° agosto per sfidare il Montenegro nella terza e ultima giornata della fase a gironi ...

sportface2016 : #Basket, #Europei U18 2022: prima sconfitta per l'#Italia, la #Lituania passa 79-61 - Quotidianinet : Italia - Gli Europei del basket: un aneddoto di Andrea Meneghin 1999 - Carlino_Rimini : Basket Europei under 18, San Marino mai in partita contro l’imbattuto Monaco - BortoneMauro : Europei under 18 di pallacanestro: un salentino convocato in nazionale - OA_Sport : Basket: gli Europei 2022 non vedranno al via Victor Wembanyama -