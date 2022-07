Baroncelli è la nuova guida dell' ospedale Versilia - Cronaca - lanazione it

Naz_Viareggio : Baroncelli è la nuova guida dell’ospedale Versilia -

Azienda Usl Toscana nord ovest

Lisanna Baroncelli è la nuova direttrice del Versilia. Lisanna Baroncelli (nella foto) è la neo direttrice dell'ospedale Versilia. Si è svolta, spiega la Asl Toscana nord ovest, a distanza di un mese esatto dalla nomina a direttore sanitario dell'Azienda ...