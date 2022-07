Bari bollino giallo dopo il pomeriggio di forte maltempo Ministero della Salute | bollettino ondate di calore

zazoomblog : Bari caldo: oggi bollino arancione Ministero della Salute bollettino ondate di calore - #caldo: #bollino… - NoiNotizie : #Puglia #meteo: ieri temporali, grandine e vento dal foggiano al Salento. Ondate di calore: oggi #Bari bollino gial… - stranifattinews : Temperature da bollino rosso a Bari - medicojunghiano : RT @Agenzia_Italia: Le ondate di calore cominciano ad attenuarsi, ma resta l'allarme per Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Firenze, Fros… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Le ondate di calore cominciano ad attenuarsi, ma resta l'allarme per Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Firenze, Fros… -

Virgilio

. BOLOGNA . BOLZANO . BRESCIA . CAGLIARI . CAMPOBASSO . CATANIA . CIVITAVECCHIA . FIRENZE . FROSINONE . GENOVA . LATINA . MESSINA . MILANO . NAPOLI . PALERMO . PERUGIA . PESCARA . REGGIO ...Le città a livello di allerta zero,verde, toccheranno quota massima domenica: 8, contro ... Due soltanto i bollini arancioni (livello di allerta 2), oggi Viterbo e domani. Gialli (allerta ... Puglia: ondate di calore; a Bari torna il bollino giallo Traffico intenso, ma scorrevole sulle autostrade pugliesi. In mattinata diversi rallentamenti all'uscita dal casello di Bari Nord a causa di due incidenti. Qualche disagio in più sulla statale 16 in d ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-aed2d4c3-1d5f-a312-6d71-9e4ce99b11 ...