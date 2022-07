Aurora Ramazzotti | la giovane influencer si è stancata | la denuncia è gravissima | Ecco cos’è successo

(Di domenica 31 luglio 2022) A seguito degli ennesimi insulti ricevuti, la figlia di Michelle e di Eros ha deciso di sfogarsi direttamente sui social network. Vediamo insieme il messaggio lanciato dallaEssendo la figlia di due personaggi estremamente famosi nel Bel Paese come Erose Michelle Hunziker,si trova da anni a combattere contro i pregiudizi sul suo conto. Spesso infatti, come capita ad altri figli di celebrità, lasi è sentita accusare di esser raccomandata.(Websource)Nonostante abbia appena venticinque anni, laha dimostrato comunque di possedere una grande maturità. Lei, infatti, ha sempre cercato di evitare di rispondere a tono a tali polemiche e illazioni, preferendo ...

GiusCandela : Aurora Ramazzotti non è vittima di pregiudizi, degli hater magari sì. Quelli li hanno tutti. In generale fa i conti… - usuallynope : RT @_Meli_P: Aurora Ramazzotti ci staresti sul cazzo pure se fossi la figlia di Ciro il pizzaiolo dormi serena - lapressata : vorrei essere vissuta io nel pregiudizio di aurora ramazzotti - Guast95 : RT @_Meli_P: Aurora Ramazzotti ci staresti sul cazzo pure se fossi la figlia di Ciro il pizzaiolo dormi serena - cflavouross0 : RT @lilipoisonz: cara aurora ramazzotti queste sono “4 figlie di” a cui nessuno ha mai rotto le scatole perchè lavorano grazie al loro tale… -

Da parte suaosserva che "le persone tendono a pensare che se sei fortunato e hai una vita agiata non sei titolato a soffrire. La mia paura', confessa, 'è non essere all'altezza di ...Il motivo del gesto, lo sfogo su Instagram: 'Se non avessi questo cognome...' Le dolci parole di Erosper Michelle Hunziker Il loro riavvicinamento in pubblico, negli ...In seguito è passata allo show: Vuoi scommettere, mentre tre anni fa è stata inviata di Ogni mattina. Aurora Ramazzotti, di recente, ha pubblicato delle storie su… Leggi ...L'INCONTRO Aurora Ramazzotti, l'adolescenza complicata e i problemi con. GOSSIP Michelle Hunziker (dopo l'addio a Trussardi) bacia un altro. GOSSIP Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, è amore da.