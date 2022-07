Atp Umago 2022, Alcaraz prima della finale con Sinner: “Caviglia per il momento ok, vedremo a freddo” (Di domenica 31 luglio 2022) Carlos Alcaraz ha tutti i motivi per essere soddisfatto della vittoria contro Giulio Zeppieri all’Atp 250 di Umago: infatti, il successo contro l’azzurro gli permette di giocarsi il titolo (vinto già lo scorso anno) contro Jannik Sinner, e soprattutto vale la quarta posizione sicura nel ranking mondiale a partire dal prossimo lunedì. Il tutto potrebbe essere inoltre condito da una possibile vittoria nell’ultimo atto che andrà in scena stasera, e che rappresenta la 100esima partita dello spagnolo nel circuito maggiore. “È incredibile tornare a giocare la finale qui a Umago”, le parole dell’iberico riportate da puntodebreak.com, “Zeppieri è stato un gran rivale, ha dimostrato di essere forte sulla terra battuta, e per batterlo ho dovuto giocare il mio miglior tennis”. La partita contro ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Carlosha tutti i motivi per essere soddisfattovittoria contro Giulio Zeppieri all’Atp 250 di: infatti, il successo contro l’azzurro gli permette di giocarsi il titolo (vinto già lo scorso anno) contro Jannik, e soprattutto vale la quarta posizione sicura nel ranking mondiale a partire dal prossimo lunedì. Il tutto potrebbe essere inoltre condito da una possibile vittoria nell’ultimo atto che andrà in scena stasera, e che rappresenta la 100esima partita dello spagnolo nel circuito maggiore. “È incredibile tornare a giocare laqui a”, le parole dell’iberico riportate da puntodebreak.com, “Zeppieri è stato un gran rivale, ha dimostrato di essere forte sulla terra battuta, e per batterlo ho dovuto giocare il mio miglior tennis”. La partita contro ...

