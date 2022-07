ATP Atlanta 2022, risultati 30 luglio: la finale sarà tra Alex De Minaur e Jenson Brooksby (Di domenica 31 luglio 2022) Nella notte italiana si è completata la sesta giornata del torneo ATP 250 Atlanta 2022 di tennis: si sono disputate entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare maschile degli Atlanta Open, che si giocano sul cemento outdoor statunitense. Non sono presenti tennisti italiani nel main draw. Nella parte alta del tabellone il bielorusso Ilya Ivashka cede in tre set all’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 3, che si impone con il punteggio di 5-7 6-2 6-2. Nella parte bassa il derby statunitense premia Jenson Brooksby, numero 6 del seeding, che piega Frances Tiafoe, numero 4 del tabellone, con lo score di 6-1 6-4. ATP Umago 2022, Fabio Fognini e Simone Bolelli trionfano nel torneo di doppio! Ko Glasspool/Heliövaara, salvati 7 ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) Nella notte italiana si è completata la sesta giornata del torneo ATP 250di tennis: si sono disputate entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare maschile degliOpen, che si giocano sul cemento outdoor statunitense. Non sono presenti tennisti italiani nel main draw. Nella parte alta del tabellone il bielorusso Ilya Ivashka cede in tre set all’australianoDe, testa di serie numero 3, che si impone con il punteggio di 5-7 6-2 6-2. Nella parte bassa il derby statunitense premia, numero 6 del seeding, che piega Frances Tiafoe, numero 4 del tabellone, con lo score di 6-1 6-4. ATP Umago, Fabio Fognini e Simone Bolelli trionfano nel torneo di doppio! Ko Glasspool/Heliövaara, salvati 7 ...

