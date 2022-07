Atp Atlanta 2022: Ivashka e Tiafoe battuti, la finale sarà De Minaur-Brooksby (Di domenica 31 luglio 2022) Dopo le semifinali che si sono disputate nella notte italiana, è stato definito chi sarà a sfidarsi nell’ultimo atto dell’Atp 250 di Atlanta 2022. Alex De Minaur e Jenson Brooksby, infatti, hanno battuto rispettivamente Ilya Ivashka e Frances Tiafoe, guadagnandosi la possibilità di sfidarsi per il titolo sul cemento americano. Per l’australiano non si è certo trattato di una passeggiata, visto che la vittoria è arrivata al terzo set dopo quasi due ore e mezza di gioco; dopo un primo set combattuto e vinto al quinto set point da Ivashka, con break decisivo all’undicesimo game, il bielorusso ha però avuto un brusco calo della prestazione, cedendo rapidamente nel secondo e terzo set subendo in entrambi due break e senza mai rendersi pericoloso in ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Dopo le semifinali che si sono disputate nella notte italiana, è stato definito chia sfidarsi nell’ultimo atto dell’Atp 250 di. Alex Dee Jenson, infatti, hanno battuto rispettivamente Ilyae Frances, guadagnandosi la possibilità di sfidarsi per il titolo sul cemento americano. Per l’australiano non si è certo trattato di una passeggiata, visto che la vittoria è arrivata al terzo set dopo quasi due ore e mezza di gioco; dopo un primo set combattuto e vinto al quinto set point da, con break decisivo all’undicesimo game, il bielorusso ha però avuto un brusco calo della prestazione, cedendo rapidamente nel secondo e terzo set subendo in entrambi due break e senza mai rendersi pericoloso in ...

