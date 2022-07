Atp 500 Washington 2022: montepremi e prize money (Di domenica 31 luglio 2022) Il montepremi ed il prize money del torneo Atp 500 di Washington 2022. Si gioca sui campi in cemento outdoor della capitale statunitense. A guidare il seeding è il russo Andrey Rublev, seguito dal polacco Hubert Hurkacz e dai due americani Taylor Fritz e Reilly Opelka. Presenti anche il canadese Denis Shapovalov, l’olandese Botic Van De Zandschulp ed il danese Holger Rune. Ai nastri di partenza ci saranno pure il britannico Andy Murray e l’australiano Nick Kyrgios. Da monitorare gli altri due aussie Alex De Minaur ed Alexei Popyrin. In gara anche l’inglese Kyle Edmund, che torna alle competizioni grazie al ranking protetto dopo un lungo periodo di stop a causa di un infortunio. Il prize money totale dell’evento corrisponde a 2.108.110 dollari, di cui 342.800 sono ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Iled ildel torneo Atp 500 di. Si gioca sui campi in cemento outdoor della capitale statunitense. A guidare il seeding è il russo Andrey Rublev, seguito dal polacco Hubert Hurkacz e dai due americani Taylor Fritz e Reilly Opelka. Presenti anche il canadese Denis Shapovalov, l’olandese Botic Van De Zandschulp ed il danese Holger Rune. Ai nastri di partenza ci saranno pure il britannico Andy Murray e l’australiano Nick Kyrgios. Da monitorare gli altri due aussie Alex De Minaur ed Alexei Popyrin. In gara anche l’inglese Kyle Edmund, che torna alle competizioni grazie al ranking protetto dopo un lungo periodo di stop a causa di un infortunio. Iltotale dell’evento corrisponde a 2.108.110 dollari, di cui 342.800 sono ...

