Atletica, Jacobs: "Domani farò un controllo, l'obiettivo resta l'Europeo" (Di domenica 31 luglio 2022) Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020, è stato ospite a a Sabaudia della rassegna Mediterranea, ha dichiarato: "Sono qui per dire che sto meglio, Domani farò un controllo per definire quella che è la situazione. Abbiamo ancora un Campionato Europeo da affrontare, l'obiettivo si sposta li". SportFace.

