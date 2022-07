Assalto No Tav al cantiere di San Didero, pietre lanciate contro la polizia. Sono 14 gli agenti feriti (Di domenica 31 luglio 2022) Assalto No Tav al cantiere di San Didero: i manifestanti hanno lanciato petardi e pietre contro la polizia, ferendo 14 agenti. Le proteste hanno causato una temporanea interruzione della viabilità autostradale in corrispondenza dell’area. Assalto No Tav al cantiere di San Didero, pietre lanciate contro la polizia Oltre un migliaio di manifestanti hanno preso d’Assalto San Didero, in Val di Susa, dove è in corso il Festival Alta Felicità. Secondo quanto riferito dalla questura di Torino, i protestanti che hanno invaso San Didero provenivano dal campeggio di Venaus e hanno tentando di forzare il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 31 luglio 2022)No Tav aldi San: i manifestanti hanno lanciato petardi ela, ferendo 14. Le proteste hanno causato una temporanea interruzione della viabilità autostradale in corrispondenza dell’area.No Tav aldi SanlaOltre un migliaio di manifestanti hanno preso d’San, in Val di Susa, dove è in corso il Festival Alta Felicità. Secondo quanto riferito dalla questura di Torino, i protestanti che hanno invaso Sanprovenivano dal campeggio di Venaus e hanno tentando di forzare il ...

