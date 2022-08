Ascolti TV | Sabato 30 luglio 2022. La replica di The Voice Senior al 17.4%, quella de Lo Show dei Record 13.5%. Le Teche su Baudo al 19.2%. Le prove di F1 su TV8 all’8.3% (Di domenica 31 luglio 2022) Antonella Clerici Nella serata di ieri, Sabato 30 luglio 2022, su Rai1 la replica di The Voice Senior ha conquistato 1.929.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale 5 quella de Lo Show dei Record ha raccolto davanti al video 1.381.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Rai2 TG2 Post è stato seguito da 425.000 spettatori (3.5%). Su Italia 1 Superman & Lois hanno intrattenuto 572.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 La Fabbrica del Mondo ha raccolto davanti al video 401.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%. Su Rete4 Harry Wild – La Signora del Delitto totalizza un a.m. di 527.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 Collateral ha registrato 402.000 spettatori con uno share del 3.5%. Su Tv8 Balla coi Lupi ha raccolto ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 31 luglio 2022) Antonella Clerici Nella serata di ieri,30, su Rai1 ladi Theha conquistato 1.929.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale 5de Lodeiha raccolto davanti al video 1.381.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Rai2 TG2 Post è stato seguito da 425.000 spettatori (3.5%). Su Italia 1 Superman & Lois hanno intrattenuto 572.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 La Fabbrica del Mondo ha raccolto davanti al video 401.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%. Su Rete4 Harry Wild – La Signora del Delitto totalizza un a.m. di 527.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 Collateral ha registrato 402.000 spettatori con uno share del 3.5%. Su Tv8 Balla coi Lupi ha raccolto ...

