Arrivano le elezioni e Ingroia riciccia fuori Azione Civile L'ex pm verso il polpettone populista con Rizzo e Donato (Di domenica 31 luglio 2022) "Azione Civile", il movimento di cui è presidente lancia "Uniti per la Costituzione" che si legge nel comunicato: "Come sempre negli ultimi dieci anni guarderà al mondo reale, alla società che soffre e che deve coalizzarsi, organizzarsi, ribellarsi contro questo Palazzo del Potere sempre più distante dai cittadini. Contro ogni forma di mafia e corruzione, per un'Italia più libera e sovrana, finalmente più Giusta e che sappia coniugare Sviluppo, Diritti, Lavoro, Libertà, Progresso e Legalità". Segui su affaritaliani.it

