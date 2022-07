Arriva agosto e torna il caldo africano. Giuliacci fa sorridere tutti: “La buona notizia...” (Di domenica 31 luglio 2022) Quanto caldo farà ad agosto? A rispondere alla domanda che tiene banco nei discorsi di tutti gli italiani è il meteorologo Mario Giuliacci, nel consueto intervento con le previsioni meteo sul suo sito: “La tendenza meteo per gli inizi di agosto vede ancora protagonista il caldo africano, con l'avvio di una nuova ondata, ma nonostante ciò ci sono anche delle buone notizie. In questo weekend l'Anticiclone Nord-africano si è preso una pausa, ma è già pronto a tornare all'assalto dell'Italia, e nei prossimi giorni prenderà rapidamente possesso, di nuovo, della nostra Penisola. Questo significa che le temperature aumenteranno gradualmente già nei prossimi giorni, con il caldo che sarà nuovamente intenso a partire dalla ... Leggi su iltempo (Di domenica 31 luglio 2022) Quantofarà ad? A rispondere alla domanda che tiene banco nei discorsi digli italiani è il meteorologo Mario, nel consueto intervento con le previsioni meteo sul suo sito: “La tendenza meteo per gli inizi divede ancora protagonista il, con l'avvio di una nuova ondata, ma nonostante ciò ci sono anche delle buone notizie. In questo weekend l'Anticiclone Nord-si è preso una pausa, ma è già pronto are all'assalto dell'Italia, e nei prossimi giorni prenderà rapidamente possesso, di nuovo, della nostra Penisola. Questo significa che le temperature aumenteranno gradualmente già nei prossimi giorni, con ilche sarà nuovamente intenso a partire dalla ...

SItalianas : RT @FrancoSimoneFS: ---Venerdì 5 agosto arriva il mio #nuovoalbum... le nuove canzoni, la lingua napoletana, i classici rivisitati, l'o… - eucromia : Questa auto, vista oggi, è il simbolo di questo Agosto che arriva. - Lilliflo : RT @lindawhippet: Non resisto: ecco il fratellino di Ciripà che arriva ad agosto. - dario39355099 : RT @lindawhippet: Non resisto: ecco il fratellino di Ciripà che arriva ad agosto. - venusslouis : vestiti di nero il 30 agosto a roma non ci si arriva nemmeno al concerto ci si scioglie prima -