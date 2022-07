Arezzo: 2 feriti nella rissa fra giovani in centro città (Di domenica 31 luglio 2022) Scoppiata in Piazza Sant'Agostino fra un gruppo di italiani e uno di nordafricani L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 31 luglio 2022) Scoppiata in Piazza Sant'Agostino fra un gruppo di italiani e uno di nordafricani L'articolo proviene da Firenze Post.

venti4ore : Arezzo 2 feriti nella rissa fra giovani in centro città - FirenzePost : Arezzo: 2 feriti nella rissa fra giovani in centro città - venti4ore : Arezzo, rissa nella notte tra italiani e nord africani due feriti - AnsaToscana : Rissa tra bande ad Arezzo, 2 feriti. Indagini Cc per identificare partecipanti #ANSA - venti4ore : Rissa tra bande ad Arezzo, 2 feriti Toscana -