Anzio | fa il bagno in mare e si sente male | morta una donna

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 31 luglio 2022) Tragedia nel pomeriggio di oggi, 31 luglio, ad, nella spiaggia prospiciente il lungodelle Sterlizie, all’altezza dello stabilimento balneare Galapagos. Leggi anche: L’addio a Leonardo Muratovic, il 25enne accoltellato ad: “Sarai sempre nel nostro cuore” In difficoltà in acqua Una, dopo essere entrata in acqua per fare unrinfrescante, ha iniziato ad annaspare, probabilmente in preda a un malore. E’ successo attorno alle 17:00. Vedendola in difficoltà, immediatamente è stata soccorsa e portata a riva da personale dello stabilimento. Ma i soccorsi, a cui si sono uniti poi quelli del 118 nel frattempo chiamato, sono stati purtroppo vani. Per la signora non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri e il medico legale. E’ poi arrivata anche la ...