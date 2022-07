Andrea Zelletta | la fidanzata Natalia Paragoni scoppia a piangere su Instagram | crollo inaspettato | lo sfogo – VIDEO

(Di domenica 31 luglio 2022)emotivo non indifferente, quello che ha colto, ladi. Il lavoro da influencer tanto criticato, in realtà come tutti i mestieri ha i suoi pro ed i suoi contro enel suo recentesundo a, ha cercato di spiegare ai suoi numerosi follower cosa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Crollo emotivo non indifferente, quello che ha colto Natalia Paragoni , la fidanzata di. Il lavoro da influencer tanto criticato, in realtà come tutti i mestieri ha i suoi pro ed i suoi contro e Natalia nel suo recente sfogo su Instagram, scoppiando a piangere, ha ...La fidanzata diha parlato della competizione nel suo lavoro e anche della sua vita privata, di quanto in questo momento si senta un peso per le persone che ha intorno. Natalia ...Tra le storie di Instagram Natalia Paragoni manifesta il suo disagio e in lacrime confida: "Ho l'ansia di essere sempre perfetta" ...Andrea Zelletta, la fidanzata Natalia Paragoni scoppia a piangere su Instagram: crollo inaspettato, lo sfogo social. Il video.