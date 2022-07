AnsaToscana : Amichevoli: Fiorentina-Galatasaray 1-2. A segno Sottil per i viola, esordio per Dodo, gara sospesa 3' #ANSA - stefano_gatto97 : RT @sportmediaset: Il Monza supera a fatica il Sangiuliano, Fiorentina KO col Galatasaray #Monza #Fiorentina #Amichevoli - sportli26181512 : La Fiorentina perde contro il Galatasaray: a segno Sottil, che errore di Quarta: La Fiorentina alza il livello dell… - tcm24com : Amichevoli, Fiorentina sconfitta 2-1 dal Galatasaray #amichevole #fiorentina #galatasaray - sportmediaset : Il Monza supera a fatica il Sangiuliano, Fiorentina KO col Galatasaray #Monza #Fiorentina #Amichevoli -

Corriere della Sera

Laè uscita sconfitta dall'amichevole con il Galatasaray disputata in Austria, a Grodig. Per la squadra viola si tratta del primo ko durante la preparazione estiva, coinciso con il primo test ...Commenta per primo Laalza il livello delle, ma il Galatasaray infligge agli uomini di Italiano la prima sconfitta stagionale per 1 - 2 : un errore di Quarta apre la porta ad Akturkoglu, prima della ... Milan, Napoli e Fiorentina: dove vedere le amichevoli di oggi 31 luglio A metà partita le testate fra Bonaventura e Kultu, solo ammoniti, e nel finale addirittura una manata sul viso di Ylmaz a Dodò. Nemmeno un richiamo per il turco. Inammissibile. L'arbitro austriaco, An ...(ANSA) - FIRENZE, 31 LUG - La Fiorentina è uscita sconfitta dall'amichevole con il Galatasaray disputata in Austria, a Grodig. Per la squadra viola si tratta del primo ko durante la preparazione estiv ...