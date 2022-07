Amichevoli 2022: Barcellona chiude con vittoria tournée americana, ancora Dembélé protagonista (Di domenica 31 luglio 2022) Il Barcellona chiude con una vittoria la sua tournée americana, battendo con un bel 2-0 i New York Red Bulls. ancora buonissime indicazioni per Xavi, con i blaugrana tra i protagonisti assoluti sul mercato e pronti a tornare a giocare un ruolo da protagonisti nella prossima stagione. Una vittoria, quella arrivata nella notte americana, ancora nel segno di Dembélé e Raphinha: il primo sempre nella veste di goleador (4 in quattro partite negli USA, 4 in sei Amichevoli totali), il secondo invece come assist-man. Tante occasioni anche per Robert Lewandowski, senza trovare però la via della rete; a chiudere i conti è infatti Depay all’87’ quando gli avversari erano in dieci da una ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Ilcon unala sua, battendo con un bel 2-0 i New York Red Bulls.buonissime indicazioni per Xavi, con i blaugrana tra i protagonisti assoluti sul mercato e pronti a tornare a giocare un ruolo da protagonisti nella prossima stagione. Una, quella arrivata nella nottenel segno die Raphinha: il primo sempre nella veste di goleador (4 in quattro partite negli USA, 4 in seitotali), il secondo invece come assist-man. Tante occasioni anche per Robert Lewandowski, senza trovare però la via della rete; are i conti è infatti Depay all’87’ quando gli avversari erano in dieci da una ...

