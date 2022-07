Ambulante nero ucciso a Civitanova, la comunità nigeriana in piazza a Napoli (Di domenica 31 luglio 2022) Presidio a Napoli promosso dalla associazione antirazzista interetnica ‘3 febbraio’ con la partecipazione della comunita’ nigeriana presente in citta’. Un’iniziativa di solidarieta’ e protesta dopo il brutale omicidio del venditore Ambulante nigeriano 39enne Alika Ogorchukwuch a Civitanova Marche da parte dell’operaio salernitano Fabrizio Ferlazzo. “L’ennesimo omicidio razzista, in un Paese sempre piu’ pericoloso per chi e’ immigrato, ci chiama ad una forte reazione. Il nostro e’ un appello ai fratelli e sorelle immigrati, alle comunita’, alle associazioni solidali e antirazziste: uniamoci per difendere la vita e combattere il razzismo e le violenze. La morte di Alika Ogorchukwu, Ambulante nigeriano di 39 anni massacrato il 29 luglio in pieno centro a Civitanova Marche da Filippo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 31 luglio 2022) Presidio apromosso dalla associazione antirazzista interetnica ‘3 febbraio’ con la partecipazione della comunita’presente in citta’. Un’iniziativa di solidarieta’ e protesta dopo il brutale omicidio del venditorenigeriano 39enne Alika Ogorchukwuch aMarche da parte dell’operaio salernitano Fabrizio Ferlazzo. “L’ennesimo omicidio razzista, in un Paese sempre piu’ pericoloso per chi e’ immigrato, ci chiama ad una forte reazione. Il nostro e’ un appello ai fratelli e sorelle immigrati, alle comunita’, alle associazioni solidali e antirazziste: uniamoci per difendere la vita e combattere il razzismo e le violenze. La morte di Alika Ogorchukwu,nigeriano di 39 anni massacrato il 29 luglio in pieno centro aMarche da Filippo ...

fanpage : #AlikaOgorchukwu ucciso a #CivitanovaMarche, ma per la Lega Marche è colpa degli sbarchi clandestini - patriziamolina : #Legaimmonda Ambulante nero viene ucciso da un italiano, ma per la #LegaMarche è colpa degli sbarchi dei migranti - Herbert403 : La verità è che vai a Lampedusa a fare sceneggiate inutili e non vai a Civitanova perché il morto era 'nero' e scon… - LEspressiva : @fanpage Mannaggia sottolineiamo un ambulante nero ucciso da un italiano tutta colpa di salvini.notizia fresca un n… - EugenioCardi : RT @gayburg: La Lega incolpa gli sbarchi per l'ambulante nero ucciso a bastonate da un italiano -