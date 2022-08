Alle Olimpiadi degli scacchi l'Italia batte la Norvegia di Carlsen e ora sogna (Di domenica 31 luglio 2022) AGI - L'Italia degli scacchi fa l'impresa Alle Olimpiadi di Chennai e coglie una vittoria di prestigio contro la Norvegia del campione del mondo, Magnus Carlsen, schierato in prima scacchiera. Gli azzurri si sono aggiudicati il match con il punteggio di 3 a 1 conquistando il terzo successo in tre turni e avvicinandosi Alle posizioni nobili della classifica. Per capire l'importanza della vittoria basta citare due numeri: la Norvegia si è presentata in India investita della testa di serie numero 3 mentre l'Italia era stata collocata in 26esima posizione. Un abisso, per esperienza internazionale e punteggio Elo, dovuto certamente anche alla presenza di Carlsen, ma che è stato ... Leggi su agi (Di domenica 31 luglio 2022) AGI - L'fa l'impresadi Chennai e coglie una vittoria di prestigio contro ladel campione del mondo, Magnus, schierato in primaera. Gli azzurri si sono aggiudicati il match con il punteggio di 3 a 1 conquistando il terzo successo in tre turni e avvicinandosiposizioni nobili della classifica. Per capire l'importanza della vittoria basta citare due numeri: lasi è presentata in India investita della testa di serie numero 3 mentre l'era stata collocata in 26esima posizione. Un abisso, per esperienza internazionale e punteggio Elo, dovuto certamente anche alla presenza di, ma che è stato ...

