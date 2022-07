Alla Sapienza la prima laurea italiana in lingua dei segni (Di domenica 31 luglio 2022) Con l`avvio della nuova offerta formativa, dal prossimo anno accademico (2022-2023) l'Università La Sapienza di Roma sarà il primo, e per ora unico, Ateneo italiano a offrire un corso di laurea volto a formare interpreti professionisti di lingua dei segni italiana e di lingua dei segni italiana tattile, erogato anche con la collaborazione delle più importanti realtà pubbliche e private che si occupano di sordità e lingua dei segni. Il percorso di studi nasce all'interno del Dipartimento di lettere e culture moderne, il corso ha come finalità la formazione di laureati, con competenze linguistiche e metodologiche tali da consentire di trasmettere, attraverso canali comunicativi diversi, il messaggio ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 31 luglio 2022) Con l`avvio della nuova offerta formativa, dal prossimo anno accademico (2022-2023) l'Università Ladi Roma sarà il primo, e per ora unico, Ateneo italiano a offrire un corso divolto a formare interpreti professionisti dideie dideitattile, erogato anche con la collaborazione delle più importanti realtà pubbliche e private che si occupano di sordità edei. Il percorso di studi nasce all'interno del Dipartimento di lettere e culture moderne, il corso ha come finalità la formazione diti, con competenze linguistiche e metodologiche tali da consentire di trasmettere, attraverso canali comunicativi diversi, il messaggio ...

