Alika, l’assassino è un malato mentale. Ma Lerner strumentalizza lo stesso e tira in ballo la Meloni (Di domenica 31 luglio 2022) Ora l’assassino di Alika Ogorchukwu, dalla sua cella in carcere, si dispera e chiede scusa. Questa la sua versione: «Stavo passeggiando in corso Umberto con la mia compagna – ha detto al suo avvocato – quando il nigeriano si è avvicinato per chiedere l’elemosina. Lo ha fatto in modo insistente, a un certo punto ha strattonato per un braccio la mia compagna». Lei si è liberata dalla presa continuando a camminare, lui non ci ha visto più: quel gesto avrebbe fatto scattare qualcosa nella sua testa, si è fermato, ha seguito Alika, si sarebbero insultati e poi si è passati alla violenza. Filippo Ferlazzo con furia cieca ha ucciso Alika, senza che nessuno intervenisse. Ferlazzo dice di soffrire di disturbi psichiatrici Ferlazzo non ci sta con la testa. Scrive il Messaggero che è “sottoposto ad amministrazione di sostegno ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 31 luglio 2022) OradiOgorchukwu, dalla sua cella in carcere, si dispera e chiede scusa. Questa la sua versione: «Stavo passeggiando in corso Umberto con la mia compagna – ha detto al suo avvocato – quando il nigeriano si è avvicinato per chiedere l’elemosina. Lo ha fatto in modo insistente, a un certo punto ha strattonato per un braccio la mia compagna». Lei si è liberata dalla presa continuando a camminare, lui non ci ha visto più: quel gesto avrebbe fatto scattare qualcosa nella sua testa, si è fermato, ha seguito, si sarebbero insultati e poi si è passati alla violenza. Filippo Ferlazzo con furia cieca ha ucciso, senza che nessuno intervenisse. Ferlazzo dice di soffrire di disturbi psichiatrici Ferlazzo non ci sta con la testa. Scrive il Messaggero che è “sottoposto ad amministrazione di sostegno ...

matteosalvinimi : Non si può morire così. Una preghiera per Alika e un abbraccio alla sua famiglia, per l’assassino pena certa fino… - DavidPuente : 1/ Circola lo screenshot con le dichiarazioni del commissario della Lega Marche Riccardo Augusto Marchetti sull'omi… - SecolodItalia1 : Alika, l’assassino è un malato mentale. Ma Lerner strumentalizza lo stesso e tira in ballo la Meloni… - vojdcesaree : RT @fracco_: Per far chiarezza: la compagna di Filippo Ferlazzo, l’assassino di Alika, ha smentito l’accusa di molestie - il movente è stat… - leoncina__ : RT @Sarita_Libre: Ribadisco: che Alika Ogorchukwu abbia fatto apprezzamenti su una ragazza è la versione, non supportata da prove, dell'ass… -