Alessandro Canino | che fine ha fatto il cantante di ‘Brutta’ | “Mentre l’Italia mi dimenticavaù esplodevo in Europa”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 31 luglio 2022) Il nomepotrebbe non dire nulla a molti. D’altronde si sta parlando di una vera e propria meteora del mondo della musica italiana. Eppure c’è un suo brano che ha davverola storia e che, ancora oggi, viene canticchiato. Era il 1992 e di tempo ne è davvero passato tantissimo. Il riferimento è a Brutta. Una canzone grazie a cui viene scelto e selezionato dall’allora direttore artistico e presentatore Pippo Baudo, diventando concorrente nella sezione Novità del Festival di Sanremo. Una soddisfazione non da poco per lui, che all’epoca ha solo 19 anni. La sesta posizione in classifica in realtà dice poco sul grande successo avuto da quella melodia e da quel testo molto orecchiabile. Infatti l’artista arriva addirittura a vincere il Telegatto come rivelazione musicale dell’anno e riesce a far uscire il suo primo ...