Alberto Castagna, vi ricordate di sua figlia Carolina? Eccola oggi a 30 anni (Di domenica 31 luglio 2022) Tutti ricorderanno il conduttore di Stranamore, Alberto Castagna scomparso troppo presto ma mai dimenticato. Ecco cosa fa oggi e come è diventata la figlia Carolina, 17 anni dopo la morte dell'amato papà. Era il lontano 2005 quando ci lasciava improvvisamente il conduttore Alberto Castagna, volto noto e molto amato della televisione italiana. Debuttò in televisione come giornalista al TG2, spostandosi poi al timone di Mattina 2 e I fatti vostri, che lo resero popolare tanto da permettergli di vincere un Telegatto come "Personaggio maschile dell'anno" nel 1993. A Mediaset condusse alcune trasmissioni nel primo pomeriggio, ma tutti lo ricordano per Stranamore, programma di successo in cui egli stesso grazie al suo staff, cercava di riappacificare coppie ...

