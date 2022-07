Agnelli lascia l’Italia: Exor trasloca in Olanda (pagherà meno tasse) (Di domenica 31 luglio 2022) L’asse tra l’Italia e l’Olanda viaggia veloce già da diversi anni, ma negli ultimi giorni è arrivato il passaggio definitivo di un processo che, per l’appunto, va avanti ormai dal lontano 2016. Fu allora che John Elkann, oggi 46 anni, amministratore delegato del gruppo Exor, annunciò la ridomiciliazione dell’azienda di famiglia ad Amsterdam. Una fuga da Torino che suscitò un’ondata di polemiche non solo in Piemonte ma in tutto il Paese, con le forti proteste delle sigle sindacali che temevano gravi ripercussioni per gli stabilimenti attivi sul nostro territorio nazionale e per le migliaia di lavoratori dipendenti che la holding annota a libro paga. Una levata di critiche cui l’erede della famiglia Agnelli, oggi front man della compagnia e volto noto dell’imprenditoria mondiale, non diede particolare rilevanza. La ... Leggi su quifinanza (Di domenica 31 luglio 2022) L’asse trae l’viaggia veloce già da diversi anni, ma negli ultimi giorni è arrivato il passaggio definitivo di un processo che, per l’appunto, va avanti ormai dal lontano 2016. Fu allora che John Elkann, oggi 46 anni, amministratore delegato del gruppo, annunciò la ridomiciliazione dell’azienda di famiglia ad Amsterdam. Una fuga da Torino che suscitò un’ondata di polemiche non solo in Piemonte ma in tutto il Paese, con le forti proteste delle sigle sindacali che temevano gravi ripercussioni per gli stabilimenti attivi sul nostro territorio nazionale e per le migliaia di lavoratori dipendenti che la holding annota a libro paga. Una levata di critiche cui l’erede della famiglia, oggi front man della compagnia e volto noto dell’imprenditoria mondiale, non diede particolare rilevanza. La ...

