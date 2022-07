Aggiornamenti Android, quale azienda offre il servizio migliore? (Di domenica 31 luglio 2022) Il portale GizChina compara 13 tra le aziende di telefonia più importanti sul mercato asiatico ed occidentale per scoprire quali siano le più attive sul versante degli Aggiornamenti Android: vediamo quali sono state individuate come le più assidue nel rilasciare nuove versioni del sistema operativo più diffuso al mondo. Oppo garantisce 3 anni di Aggiornamenti per i modelli di punta – ComputerMagazine.itIl periodo di riferimento considerato va dal 2017 al 2021 e, dunque, nello specifico dei sistemi operativi da Android 6 Marshmallow ad Android 12. E la domanda che si è posta il portale di tecnologia specializzato in dispositivi cinesi GizChina è: quali sono le aziende al mondo che garantiscono maggior frequenza negli Aggiornamenti? Sono 13 le aziende messe a ... Leggi su computermagazine (Di domenica 31 luglio 2022) Il portale GizChina compara 13 tra le aziende di telefonia più importanti sul mercato asiatico ed occidentale per scoprire quali siano le più attive sul versante degli: vediamo quali sono state individuate come le più assidue nel rilasciare nuove versioni del sistema operativo più diffuso al mondo. Oppo garantisce 3 anni diper i modelli di punta – ComputerMagazine.itIl periodo di riferimento considerato va dal 2017 al 2021 e, dunque, nello specifico dei sistemi operativi da6 Marshmallow ad12. E la domanda che si è posta il portale di tecnologia specializzato in dispositivi cinesi GizChina è: quali sono le aziende al mondo che garantiscono maggior frequenza negli? Sono 13 le aziende messe a ...

Enkey : Dopo un periodo un po’ di stallo, l’estate porta tante novità per WhatsApp! Sia su Android che su iPhone, gli ultim… - 24h_Tecnologia : La nuova UI per le playlist di YouTube Music è in distribuzione su smartphone Android: YouTube Music è uno dei serv… - 24h_Tecnologia : Android 12 per OnePlus 9RT e aggiornamenti di luglio per tanti modelli Samsung: Questi smartphone OnePlus e Samsung… - TuttoAndroid : Android 12 per OnePlus 9RT e aggiornamenti di luglio per tanti modelli Samsung - 65mitico : @Covidioti Hai ragione, ma tanto il popolo covidiota li continuerà a votare e quel punto vai con la 4,5,6 etc etc d… -