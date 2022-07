Affare da 11 milioni di euro: addio in Serie A! (Di domenica 31 luglio 2022) La Sampdoria si appresta a vivere una stagione che sarà un po’come un “anno zero”. I Blucerchiati sono infatti molto attivi sia sul mercato sia in entrata che in uscita, e ben presto la squadra di Marco Giampaolo dovrà privarsi di uno dei suoi top. Mikkel Damsgaard, infatti, lascerà il club di Genova per andare in Premier League. Damsgaard Sampdoria addio Sky riporta infatti che il Brentford è ormai a buon punto per chiudere la trattativa che riguarda il giovane centrocampista danese. E la trattativa si potrebbe chiudere per 11 milioni di parte fissa più 7/8 di bonus. Per il momento la Samp chiede di più, ma la trattiva si dovrebbe chiudere in poco tempo. Andrea Mariotti Leggi su rompipallone (Di domenica 31 luglio 2022) La Sampdoria si appresta a vivere una stagione che sarà un po’come un “anno zero”. I Blucerchiati sono infatti molto attivi sia sul mercato sia in entrata che in uscita, e ben presto la squadra di Marco Giampaolo dovrà privarsi di uno dei suoi top. Mikkel Damsgaard, infatti, lascerà il club di Genova per andare in Premier League. Damsgaard SampdoriaSky riporta infatti che il Brentford è ormai a buon punto per chiudere la trattativa che riguarda il giovane centrocampista danese. E la trattativa si potrebbe chiudere per 11di parte fissa più 7/8 di bonus. Per il momento la Samp chiede di più, ma la trattiva si dovrebbe chiudere in poco tempo. Andrea Mariotti

SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #MILAN, ACCORDO RAGGIUNTO COL BRUGGE PER #DEKETELAERE: AFFARE DA 36 MILIONI DI EURO BONUS COMPR… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #INTER, DAL #CHELSEA OFFERTA DA 7-8 MILIONI PER #CASADEI: GLI INGLESI LO AVEVANO GIA' CHIESTO NE… - lucabianchin7 : Grande passo avanti nella trattativa per #DeKetelaere: il #Milan ha alzato l’offerta e il belga è più vicino. In at… - sportli26181512 : Calciomercato, gli acquisti dei centravanti italiani più costosi di sempre. CLASSIFICA: Ufficiale il trasferimento… - SimoneMicheli14 : @pisto_gol E lnter ora ne chiede 20/30 milioni ma nell’ affare Bremer era valuto tra i 5 e i 7 ?? -