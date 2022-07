(Di domenica 31 luglio 2022) PESCARA –interviene: “Autorevoli giornalisti scrivono che alla base della decisione die del M5S e di Si-Verdi di non fare un terzo polo pacifista, sociale e ecologista ci sarebbe la paura delloal 10% per le coalizioni”, sostiene il segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::partecipa all’assemblea del M5s: “Rifondare il Movimento” Il Movimento 5 Stelle in Europa “si fa valere”, parola disulla giornata del volontariato: “Eliminare ogni aggravio per il mondo del terzo settore”sulla candidatura di ...

Webmagazine24

... Up dovrà raccogliere una valanga di firme, entro il 22 agosto,liste dei candidati in tutti ... ragiona Maurizio, segretario Prc. Ce n'è anche per l'avvocato del popolo: "Se Conte pensa, ...Di fronte al fatto che le firme andrebbero raccolte non sololiste di candidati al ... segretaria di Possibile; Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani, Maurizio, ... Acerbo sulle elezioni: "Dite a Conte che lo sbarramento al 10% non esiste" PESCARA - Acerbo interviene sulle elezioni: "Autorevoli giornalisti scrivono che alla base della decisione di Conte e del M5S e di Si-Verdi di non fare un terz ...Tare, gli esuberi tardano a partire La Lazio si è comportata bene in entrata con gli acquisti di Cancellieri e Romagnoli. Ora, però, bisogna cedere con diver ...