A Wembley festeggiano le padrone di casa! Primo storico titolo Europeo per l’Inghilterra femminile: Germania ko ai supplementari (Di domenica 31 luglio 2022) l’Inghilterra femminile è campione d’Europa! Le ragazze di Wiegman fanno la storia, conquistando il Primo titolo Europeo di sempre dopo una battaglia terminata solo ai supplementari contro la Germania. I primi 90 minuti della partita sono terminati, infatti, in parità, grazie alle reti di Toone e Magull, rispettivamente al 64? e 79?. Ai supplementari, poi, è stata Kelly, al 110?, a segnare il gol della vittoria. Le tedesche hanno cercato di segnare ancora, senza però riuscirci, mentre le padrone di casa sono riuscite a gestire bene il vantaggio e far scorrere il cronometro fino al fischio finale e ai festeggiamenti. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 31 luglio 2022)è campione d’Europa! Le ragazze di Wiegman fanno la storia, conquistando ildi sempre dopo una battaglia terminata solo aicontro la. I primi 90 minuti della partita sono terminati, infatti, in parità, grazie alle reti di Toone e Magull, rispettivamente al 64? e 79?. Ai, poi, è stata Kelly, al 110?, a segnare il gol della vittoria. Le tedesche hanno cercato di segnare ancora, senza però riuscirci, mentre ledi casa sono riuscite a gestire bene il vantaggio e far scorrere il cronometro fino al fischio finale e ai festeggiamenti. L'articolo CalcioWeb.

Sandrino_14 : FOOTBALL CAME HOME, e lo canta tutta Wembley! Forse non come se lo aspettavano, ma ora festeggiano gli inglesi! Meritatissimo. #WEURO2022 -