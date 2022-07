A Veronica Raimo (già vincitrice del Premio Strega Giovani 2022) la sezione narrativa del premio Viareggio (Di domenica 31 luglio 2022) Veronica Raimo con “Niente di vero” edito da Einaudi si aggiudica il premio Viareggio – Rèpaci 93esima edizione della sezione narrativa. L’annuncio è stato dato dal presidente di giuria Paolo Mieli nel corso della serata finale che si è svolta questa sera, domenica 31 luglio, a Viareggio. La scrittrice, già vincitrice del premio Strega Giovani 2022, ottiene il prestigioso riconoscimento viareggino narrando la vita di una giovane donna che usa l’ironia come scelta letteraria per scardinare il genere attraverso le nevrosi, il sesso e i disastri familiari. Agli altri due finalisti della sezione narrativa, Vanni Santoni ... Leggi su ildenaro (Di domenica 31 luglio 2022)con “Niente di vero” edito da Einaudi si aggiudica il– Rèpaci 93esima edizione della. L’annuncio è stato dato dal presidente di giuria Paolo Mieli nel corso della serata finale che si è svolta questa sera, domenica 31 luglio, a. La scrittrice, giàdel, ottiene il prestigioso riconoscimento viareggino narrando la vita di una giovane donna che usa l’ironia come scelta letteraria per scardinare il genere attraverso le nevrosi, il sesso e i disastri familiari. Agli altri due finalisti della, Vanni Santoni ...

