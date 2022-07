A 24 ore dalla decisione sull’alleanza col Pd, Calenda silura Cuperlo, Fratoianni e Fico dalla postazione Twitter (Di domenica 31 luglio 2022) Domani è il giorno della decisione sulla possibile alleanza tra Calenda e Letta, cioè tra Azione e la coalizione guidata dal Partito Democratico in contrapposizione col centrodestra. E come sempre accade in questi casi Carlo Calenda ha disseminato di indizi la sua pagina Twitter. Ha cominciato ieri in tarda serata ripostando un tweet del parlamentare renziano Luigi Marattin, di pesante critica alle parole appena pronunciate in tv da Gianni Cuperlo, secondo cui l’agenda Draghi non deve essere l’agenda del Pd, soprattutto in campo economico. Così commentava Marattin, ripreso da Calenda: «Viene davvero da chiedersi che cosa diamine stiamo aspettando» (intendendo, «ad andare per la nostra strada»). July 30, 2022 Stamattina poi Calenda ha riportato le immagini che ... Leggi su open.online (Di domenica 31 luglio 2022) Domani è il giorno dellasulla possibile alleanza trae Letta, cioè tra Azione e la coalizione guidata dal Partito Democratico in contrapposizione col centrodestra. E come sempre accade in questi casi Carloha disseminato di indizi la sua pagina. Ha cominciato ieri in tarda serata ripostando un tweet del parlamentare renziano Luigi Marattin, di pesante critica alle parole appena pronunciate in tv da Gianni, secondo cui l’agenda Draghi non deve essere l’agenda del Pd, soprattutto in campo economico. Così commentava Marattin, ripreso da: «Viene davvero da chiedersi che cosa diamine stiamo aspettando» (intendendo, «ad andare per la nostra strada»). July 30, 2022 Stamattina poiha riportato le immagini che ...

