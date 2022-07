Zuppa di Porro 30 luglio 2022

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 30 luglio 2022)di. Una cinquantina di starlette grilline lasceranno il parlamento: niente drammi dicono loro, i retroscena, ma vatti a fidare, dicono altro. Lo scherzone di Sallusti: Per gli 007 Letta è l’uomo di Putin. Insalata russa con bufale e depistaggi per il Giornale. Sondaggi Meloni e Letta appaiati al 23 per cento e per Pagnoncelli calenda avrebbe il 3,9 per cento. ma tutto ruota intorno a lui e alla sua rrinnovata segreteria con Gelmini e Carfagna. E Brunetta? Forse molla e va a afre il prsidente della Fondazione Venezia, dice qualcuno. Il dopo Draghi non è stato il disastro che preannunciavano dice Cerasa. In effeti: il Pil corre più del previsto, e più di Frania e Germania. Gli agnelli mollano definitivametne l’Italia e il nuovo capo di luzottica non molla la presa su Mediobanca. Due pagine sull’orredno assassinio di Civatonove Marche per Rep, ...