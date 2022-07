Xavi: «Sono sorpreso che dicano che il Barcellona infranga le regole, qui tutto è legale» (Di sabato 30 luglio 2022) Prima della partita contro i New York Red Bulls, l’allenatore del Barcellona, Xavi Hernández, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Innanzitutto sulla firma di Koundé. Sono molto felice. E’ veloce, aggressivo, può giocare di lato, come Araújo. Ciò significa concorrenza, prestazione. E’ costoso essere titolare al Barça. Ti piacerebbe rivedere Messi in Blaugrana? È un’idea che ha il club, ma non per questa stagione. Ovviamente vorrei che non fosse finita così. Merita un’ultima possibilità per dimostrare di essere il miglior giocatore della storia. Sì, vorrei rivederlo. Sei sorpreso che le soluzioni al ribasso siano così difficili da trovare? Colpa del mercato, degli agenti. Cerchiamo di aiutarli. Sanno già che sarà impossibile giocare qui. Il mercato è lento, ma c’è ancora tempo. Fino al ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 30 luglio 2022) Prima della partita contro i New York Red Bulls, l’allenatore delHernández, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Innanzisulla firma di Koundé.molto felice. E’ veloce, aggressivo, può giocare di lato, come Araújo. Ciò significa concorrenza, prestazione. E’ costoso essere titolare al Barça. Ti piacerebbe rivedere Messi in Blaugrana? È un’idea che ha il club, ma non per questa stagione. Ovviamente vorrei che non fosse finita così. Merita un’ultima possibilità per dimostrare di essere il miglior giocatore della storia. Sì, vorrei rivederlo. Seiche le soluzioni al ribasso siano così difficili da trovare? Colpa del mercato, degli agenti. Cerchiamo di aiutarli. Sanno già che sarà impossibile giocare qui. Il mercato è lento, ma c’è ancora tempo. Fino al ...

