WWE: E intanto a Smackdown si ritorna a pronunciare termini “banditi” (Di sabato 30 luglio 2022) Negli ultimi 10 anni in WWE abbiamo sentito pronunciare sempre meno alcune parole. Questa “omissione” è stata fortemente voluta dall’ex patron della WWE Vince Mcmahon, il quale ha abbandonato la carica di CEO solo una settimana fa. Tale indirizzo va giustificato con la volontà di far apparire il prodotto come sport-intrattenimento piuttosto che come puro Wrestling sul quadrato. E quindi, termini come pro-wrestling oppure “wrestling fans”, o ancora WWE fans sono state sostituite dalle parole sport-entertainment e WWE Universe. Chi avrebbe pronunciato queste parole? Nella puntata di Smackdown della scorsa notte, Michael Cole, storico telecronista degli show targati WWE, avrebbe usato termini come “wrestling” e “WWE fans” dopo tanto tempo dall’ultima volta in cui si sono sentiti pronunciarli in tv. Gli ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 30 luglio 2022) Negli ultimi 10 anni in WWE abbiamo sentitosempre meno alcune parole. Questa “omissione” è stata fortemente voluta dall’ex patron della WWE Vince Mcmahon, il quale ha abbandonato la carica di CEO solo una settimana fa. Tale indirizzo va giustificato con la volontà di far apparire il prodotto come sport-intrattenimento piuttosto che come puro Wrestling sul quadrato. E quindi,come pro-wrestling oppure “wrestling fans”, o ancora WWE fans sono state sostituite dalle parole sport-entertainment e WWE Universe. Chi avrebbe pronunciato queste parole? Nella puntata didella scorsa notte, Michael Cole, storico telecronista degli show targati WWE, avrebbe usatocome “wrestling” e “WWE fans” dopo tanto tempo dall’ultima volta in cui si sono sentiti pronunciarli in tv. Gli ...

infoitcultura : WWE: Per Max Dupri c’è ancora speranza di tornare? Intanto lui twitta “cosa mi sono perso?” - zazoomblog : WWE: Per Max Dupri c’è ancora speranza di tornare? Intanto lui twitta “cosa mi sono perso?” - #Dupri #ancora… - zazoomblog : WWE: Per Max Duprì c’è ancora speranza di tornare? Intanto lui twitta “cosa mi sono perso?” - #Duprì #ancora… - zazoomblog : WWE: Per Max Duprì c’è ancora speranza di tornare? Intanto lui twitta “cosa mi sono perso?” - #Duprì #ancora… - Zona_Wrestling : WWE: Per Max Duprì c'è ancora speranza di tornare? Intanto lui twitta 'cosa mi sono perso?' -