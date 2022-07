WTA Praga 2022, Anastasia Potapova e Marie Bouzkova in Finale nel torneo di casa (Di sabato 30 luglio 2022) Definito il quadro delle finaliste nel Livesport Prague Open. Sul cemento ceco sono state le giocatrici di casa a fare festa con una doppia vittoria e un atto conclusivo tutto ceco. Anastasia Potapova (n.59 del ranking), dopo aver eliminato nel proprio percorso l’estone Anett Kontaveit (n.2 del mondo), ha avuto la meglio quest’oggi contro la cinese Qiang Wang (n.141 del ranking). Con il punteggio di 6-3 6-0, la ceca ha fatto valere la maggior profondità di palla e per la giocatrice asiatica non c’è stato molto da fare. Nella Finale ci sarà Marie Bouzkova (n.66 WTA), a segno nel derby contro Linda Noskova (n.112 del mondo). Un epilogo in due set, come nel caso precedente, seppur in un incontro ben più lottato. Tennis, Carlos Alcaraz: “Ho gli incubi contro gli italiani, sarà un weekend ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) Definito il quadro delle finaliste nel Livesport Prague Open. Sul cemento ceco sono state le giocatrici dia fare festa con una doppia vittoria e un atto conclusivo tutto ceco.(n.59 del ranking), dopo aver eliminato nel proprio percorso l’estone Anett Kontaveit (n.2 del mondo), ha avuto la meglio quest’oggi contro la cinese Qiang Wang (n.141 del ranking). Con il punteggio di 6-3 6-0, la ceca ha fatto valere la maggior profondità di palla e per la giocatrice asiatica non c’è stato molto da fare. Nellaci sarà(n.66 WTA), a segno nel derby contro Linda Noskova (n.112 del mondo). Un epilogo in due set, come nel caso precedente, seppur in un incontro ben più lottato. Tennis, Carlos Alcaraz: “Ho gli incubi contro gli italiani, sarà un weekend ...

