Will Smith, quel giorno da Playboy | Il “Principe” nella tana delle conigliette (Di sabato 30 luglio 2022) In tutto sei stagioni per complessivi 148 episodi da 23 minuti circa ciascuno. Ma uno è certamente più hot degli altri… Willy il Principe di Bel Air (web source)Qualche mese fa ha fatto il giro del mondo il suo schiaffo a Chris Rock, nel corso dell’ultima cerimonia di consegna dei Premi Oscar. Parliamo ovviamente di Will Smith, intervenuto per difendere la moglie Jada Pinkett Smith. Un ricordo piuttosto recente. Noi oggi, invece, ve ne sblocchiamo uno molto più datato… Una lunga carriera Jada Pinkett, 50enne, è un’attrice molto apprezzata. La sua svolta è avvenuta al fianco di Eddie Murphy in “Il professore matto” (1996), e da allora ha recitato in più di 20 film, tra cui “Set It Off” (1996), “Scream 2” (1997), Ali (2001), “The Matrix Reloaded” (2003), “The Matrix Revolutions” (2003), “Collateral” ... Leggi su newstv (Di sabato 30 luglio 2022) In tutto sei stagioni per complessivi 148 episodi da 23 minuti circa ciascuno. Ma uno è certamente più hot degli altri…y ildi Bel Air (web source)Qualche mese fa ha fatto il giro del mondo il suo schiaffo a Chris Rock, nel corso dell’ultima cerimonia di consegna dei Premi Oscar. Parliamo ovviamente di, intervenuto per difendere la moglie Jada Pinkett. Un ricordo piuttosto recente. Noi oggi, invece, ve ne sblocchiamo uno molto più datato… Una lunga carriera Jada Pinkett, 50enne, è un’attrice molto apprezzata. La sua svolta è avvenuta al fianco di Eddie Murphy in “Il professore matto” (1996), e da allora ha recitato in più di 20 film, tra cui “Set It Off” (1996), “Scream 2” (1997), Ali (2001), “The Matrix Reloaded” (2003), “The Matrix Revolutions” (2003), “Collateral” ...

trash_italiano : Will Smith si scusa con Chris Rock dopo lo schiaffo agli Oscar. “Ho provato a contattare Chris, ma ho saputo che… - TimPirata : RT @radiokisskiss: Le prime parole di Will Smith dopo l'episodio agli Oscar 2022 ?? - sole24ore : Will Smith si scusa con Chris Rock per lo schiaffo agli Oscar - Il Sole 24 ORE - ParliamoDiNews : Le scuse di Will Smith per lo schiaffo agli Oscar 2022: ecco cosa ha detto [VIDEO] - NoSpoiler #WillSmith… - xand3rmusic : RT @trash_italiano: Will Smith si scusa con Chris Rock dopo lo schiaffo agli Oscar. “Ho provato a contattare Chris, ma ho saputo che lui… -