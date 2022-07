Walt Disney realizza il primo cartone animato a colori: era il 30 Luglio 1932 (Di sabato 30 luglio 2022) Il 30 Luglio 1932, Walt Disney realizza il primo cartone animato a colori. Il titolo è Flower and Trees (in italiano “fiori e alberi”). L’animazione esce dalla tipica dimensione fino ad allora in “bianco e nero” per addentrarsi nel mondo del colore. Il cortometraggio, incluso nella collana Silly Symphonies, è il primo ad essere distribuito in Technicolor. primo cartone animato a colori: Walt Disney realizza Flower and Trees Photo Credits: Collater.alIl 30 Luglio 1932 è una data storica per l’animazione. Walt Disney ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 luglio 2022) Il 30il. Il titolo è Flower and Trees (in italiano “fiori e alberi”). L’animazione esce dalla tipica dimensione fino ad allora in “bianco e nero” per addentrarsi nel mondo del colore. Il cortometraggio, incluso nella collana Silly Symphonies, è ilad essere distribuito in Technicolor.Flower and Trees Photo Credits: Collater.alIl 30è una data storica per l’animazione....

