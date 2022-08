Volodin: 'L'Ucraina ha bombardato la prigione dove c'erano quelli dell'Azov per evitare una Norimberga' (Di sabato 30 luglio 2022) L'attacco alla prigione di Yelenovka, dove erano detenuti i combattenti del battaglione Azov catturato dai russi, è stato effettuato dagli ucraini per impedire un nuovo "processo di Norimberga" dal ... Leggi su globalist (Di sabato 30 luglio 2022) L'attacco alladi Yelenovka,detenuti i combattenti del battaglionecatturato dai russi, è stato effettuato dagli ucraini per impedire un nuovo "processo di" dal ...

