Volley, Italia in collegiale verso i Mondiali: 18 azzurri a Cavalese, i convocati di De Giorgi (Di sabato 30 luglio 2022) L’Italia si appresta a iniziare la propria marcia di avvicinamento ai Mondiali 2022 di Volley maschile, in programma tra Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre. I Campioni d’Europa, reduci dal quarto posto in Nations League, si raduneranno a Cavalese (in provincia di Trento) per un collegiale dal 1° al 12 agosto. Il CT Fefé De Giorgi ha convocato 18 giocatori, tra i quali usciranno verosimilmente i 14 azzurri che prenderanno parte alla rassegna iridata. Simone Giannelli è il capitano, il regista avrà Riccardo Sbertoli come secondo. Yuri Romanò e Ivan Zaytsev sono i due opposti di riferimento, ma in gruppo ci sarà anche Giulio Pinali. Nutrito reparto di schiacciatori, con ben cinque opzioni: Alessando Michieletto e Daniele Lavia sono i preannunciati titolari, ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) L’si appresta a iniziare la propria marcia di avvicinamento ai2022 dimaschile, in programma tra Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre. I Campioni d’Europa, reduci dal quarto posto in Nations League, si raduneranno a(in provincia di Trento) per undal 1° al 12 agosto. Il CT Fefé Deha convocato 18 giocatori, tra i quali usciranno verosimilmente i 14che prenderanno parte alla rassegna iridata. Simone Giannelli è il capitano, il regista avrà Riccardo Sbertoli come secondo. Yuri Romanò e Ivan Zaytsev sono i due opposti di riferimento, ma in gruppo ci sarà anche Giulio Pinali. Nutrito reparto di schiacciatori, con ben cinque opzioni: Alessando Michieletto e Daniele Lavia sono i preannunciati titolari, ...

