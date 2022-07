Volley, calendario Italia Mondiali maschili 2022: programma, orari e diretta tv (Di sabato 30 luglio 2022) Il calendario dell’Italia ai Mondiali 2022 di Volley maschile, in programma tra Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre. Dopo lo strepitoso trionfo agli Europei 2021 e il quarto posto nella Volleyball Nations League 2022, gli azzurri di Fefé De Giorgi tornano in campo per provare a confermarsi tra i top team a livello globale. La copertura integrale dell’evento è garantita per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv. Le dirette tv in Italia saranno offerte dai canali Sky Sport (e in streaming su Sky Go e Now), a cui si aggiunge la Rai (e in streaming Rai Play), che mostrerà le partite dell’Italia. Di seguito il programma della Nazionale Italiana ... Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Ildell’aidimaschile, intra Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre. Dopo lo strepitoso trionfo agli Europei 2021 e il quarto posto nellaball Nations League, gli azzurri di Fefé De Giorgi tornano in campo per provare a confermarsi tra i top team a livello globale. La copertura integrale dell’evento è garantita per gli abbonati sulla piattaformaballworld.tv. Le dirette tv insaranno offerte dai canali Sky Sport (e in streaming su Sky Go e Now), a cui si aggiunge la Rai (e in streaming Rai Play), che mostrerà le partite dell’. Di seguito ildella Nazionalena ...

