Viterbo Bella di Sera | negozi e musei aperti | artisti di strada e tanta musica

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 30 luglio 2022) Questadalle 20:00 a mezzanotte, asembrerà pieno giorno. Tradi, trampolieri e bolle di sapone sarà possibile fare shopping nel centro storico tra Corso Italia, via Marconi, via Roma e via Saffi. Inoltre, fino a mezzanotte sarà possibile visitare le sale storiche di Palazzo dei Priori e il Museo dei Portici di Palazzo dei Priori. Leggi anche:e risate per l’Estate a Fondi: ecco il programma di agostodi: il grande evento Ai numerosi eventi che stanno risvegliando la regione si aggiunge anche “di” che sarà un appuntamento dedicato ai viterbesi e ai commercianti, ma sarà anche un evento culturale. La ...