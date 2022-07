Viola come il mare, Can Yaman e Francesca Chillemi incantano nel promo ufficiale (Di sabato 30 luglio 2022) Viola come il mare sta per debuttare su Canale 5: la serie con Can Yaman e Francesca Chillemi andrà in onda dal prossimo 14 settembre. Per l’occasione, il divo turco reciterà per la prima volta interamente in italiano, come è possibile sentire dal promo ufficiale, diffuso di recente. Inizialmente prevista per fine marzo, Viola come il mare è successivamente slittata a data a destinarsi. Un boccone amaro da mandare giù per i telespettatori italiani, che ora hanno ricevuto giustizia. Dopo una lunga attesa, infatti, la serie nostrana con Francesca Chillemi e Can Yaman, rimasta in cantiere per alcuni mesi, è pronta per debuttare in prima ... Leggi su velvetmag (Di sabato 30 luglio 2022)ilsta per debuttare su Canale 5: la serie con Canandrà in onda dal prossimo 14 settembre. Per l’occasione, il divo turco reciterà per la prima volta interamente in italiano,è possibile sentire dal, diffuso di recente. Inizialmente prevista per fine marzo,ilè successivamente slittata a data a destinarsi. Un boccone amaro da mandare giù per i telespettatori italiani, che ora hanno ricevuto giustizia. Dopo una lunga attesa, infatti, la serie nostrana cone Can, rimasta in cantiere per alcuni mesi, è pronta per debuttare in prima ...

