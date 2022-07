VIDEO | Calciomercato Torino, colpo da 12 MILIONI in SERIE A! (Di sabato 30 luglio 2022) Il Torino ha bisogno di certezze. La banda Juric vuole arrivare in pompa magna ai blocchi di partenza della prossima stagione, e per farlo si prepara ad operare per il Calciomercato in entrata, a sparare le ultime cartucce per completare la rosa, visto che il campionato riprenderà pressapoco tra due settimane. I granata, finiti negli ultimi giorni in un vortice mediatico non indifferente, vogliono lasciarsi alle spalle il litigio tra l’allenatore Ivan Juric e il direttore sportivo Davide Vagnati, e concentrare tutta la loro foga nelle operazioni di mercato. In particolare, nelle ultime ore è emerso un nome per il centrocampo su cui il Torino è in forte pressing: si tratta di Aleksey Miranchuk dell’Atalanta. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, il toro sarebbe pronto ad affondare il colpo, e vorrebbe chiudere al ... Leggi su rompipallone (Di sabato 30 luglio 2022) Ilha bisogno di certezze. La banda Juric vuole arrivare in pompa magna ai blocchi di partenza della prossima stagione, e per farlo si prepara ad operare per ilin entrata, a sparare le ultime cartucce per completare la rosa, visto che il campionato riprenderà pressapoco tra due settimane. I granata, finiti negli ultimi giorni in un vortice mediatico non indifferente, vogliono lasciarsi alle spalle il litigio tra l’allenatore Ivan Juric e il direttore sportivo Davide Vagnati, e concentrare tutta la loro foga nelle operazioni di mercato. In particolare, nelle ultime ore è emerso un nome per il centrocampo su cui ilè in forte pressing: si tratta di Aleksey Miranchuk dell’Atalanta. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, il toro sarebbe pronto ad affondare il, e vorrebbe chiudere al ...

