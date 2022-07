Vicinissimi all' accordo Di Maio fonda una nuova lista con il big della politica

(Di sabato 30 luglio 2022) L'uomo che tentò di salvare Giuseppe Conte, ora lancia il salvagente al suo nemico: Luigi Di. Il ministro degli Esteri e il deputato di Centro Democratico sarebberoa un. A svelare la pesanti indiscrezioni è Dagospia con un flash, nel quale si legge: "Costruiranno unache appoggerà quella di centrosinistra, fino all'ultimo pensavano di aggregare anche Mara Carfagna ma i suoi elettori in Campania non avrebbero gradito la presenza dell'ex grillino Di". Già il Foglio, qualche giorno fa, aggiungeva dettagli sull'eroica impresa. Il fu leader del Movimento 5 Stelle conterebbe sul sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio per ottenere entro il 22 di agosto – ossia solo 26 giorni – le 73.500 firme, 1.500 per ognuno dei 49 collegi uninominali in cui è ...

CalcioPillole : Il #Milan e Sandro #Tonali sono vicinissimi all'intesa per il rinnovo del contratto: di seguito tutti i dettagli. - FABRIZIOMAURIZ9 : Affare De Ketelaere: Milan e Bruges vicinissimi all’accordo. Domani giornata cruciale -

Il Sussidiario.net

La novità suscitò'epoca molti apprezzamenti - soprattutto fra i discendenti delle vittime - ma ... E non si tratta di episodi lontani, ma spesso di casi temporalmente vicini, se nona ...Calciomercato Fiorentina news, Pulgar e Rasmussen vicini'addio La Fiorentina si è mossa parecchio'inizio di questa finestra di calciomercato estivo cercando rinforzi utili per l'organico di mister Vincenzo Italiano in vista della nuova stagione che sta per cominciare. Tuttavia, i dirigenti ... CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Pulgar e Rasmussen vicinissimi all'addio ai viola «Alle prossime elezioni politiche non troverete, tra i candidati del M5S, chi ha già svolto due mandati. Non cambia, quindi, la ...E' successo alle 14 in Corso Umberto I. La vittima è Alika Ogorchukwu. L'aggressore è un italiano di 32 anni, fermato per omicidio volontario e rapina. La dinamica choc del delitto ...