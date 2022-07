Via dei Tribunali, tentano di rapinargli lo zaino e reagisce: accoltellato 26enne (Di sabato 30 luglio 2022) Un 26enne è stato ferito con un coltello la scorsa notte a Napoli, in via dei Tribunali, dopo aver reagito a un tentativo di rapina. Questa notte verso le 4 i carabinieri della compagnia Napoli Centro – allertati dal 112 – sono intervenuti in via dei Tribunali per persona ferita. Da una prima sommaria ricostruzione Leggi su 2anews (Di sabato 30 luglio 2022) Unè stato ferito con un coltello la scorsa notte a Napoli, in via dei, dopo aver reagito a un tentativo di rapina. Questa notte verso le 4 i carabinieri della compagnia Napoli Centro – allertati dal 112 – sono intervenuti in via deiper persona ferita. Da una prima sommaria ricostruzione

