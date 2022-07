Via alla missione asiatica della Pelosi. E la Russia sta con la Cina su Taiwan (Di sabato 30 luglio 2022) La portaerei nucleare Usa Reagan pattuglia il Mar Cinese Meridionale. L’incidente grave pare dietro l’angolo Leggi su ilgiornale (Di sabato 30 luglio 2022) La portaerei nucleare Usa Reagan pattuglia il Mar Cinese Meridionale. L’incidente grave pare dietro l’angolo

FBiasin : A ESPN “Ho scelto la Juve per Sarri ma è andato via dopo solo un anno'. 'All'Ajax pressavamo forte, alla Juve si st… - InnovazioneGov : ??Al via le attività per portare internet veloce a 7 milioni di civici entro 2026. Oggi, alla presenza del Ministro… - AlfredoPedulla : #Vecino alla #Lazio: incontro finito alle 17,15, via libera di #Lotito. Una rincorsa da gennaio, presto visite. Contratto triennale - hovlailovemark1 : La Filosofia del Dono e la cooperazione Ubuntu La Filosofia del Dono e la cooperazione Ubuntu Introduzione alla fil… - Newsinunclick : Sì alla lista dei democratici e progressisti. Il dispositivo della Direzione -