Vi ricordate com'era prima Nicolas Vaporidis? Oggi sembra un altro, ecco la FOTO (Di sabato 30 luglio 2022) Nicolas Vaporidis è il vincitore dell'ultima edizione de L'Isola dei famosi. Nei primi anni del 2000 è stato un attore molto desiderato, soprattutto dalle adolescenti che hanno adorato i suoi film. Quando è arrivato sull' isola tutti hanno notato il grande cambiamento. Lo ricordate com'era agli esordi? Nicolas Vaporidis è il vincitore dell' ultima edizione de L' Isola dei famosi. Il suo avvicinamento ai talent è stato dei migliori, attraverso questa partecipazione si è conosciuto il lato nascosto dell' attore che ha da sempre tenuto un profilo molto riservato per la sua vita privata. Nel corso del reality ha avuto molti scontri per via della sua personalità estremamente forte. Molti sono stati i naufraghi che hanno tentato di metterlo in difficoltà. Indimenticabile è l'antipatia, sfociata in ...

